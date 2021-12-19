Bağdat’ta roket sesleri

HABER MERKEZİ

Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye bir kez daha roket atıldı.

Irak medyası, iki katyuşa roketinin atıldığını, birinin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Diğer füzenin Yeşil Bölge'nin yakınına düştüğü, iki aracın hasar gördüğü kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hükümeti binaları ile diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge, sık sık saldırıların hedefi oluyor.