Sivas, Erzurum ve Kars'ta onlarca köye ulaşılamıyor

HABER MERKEZİ

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, dün geceden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından Doğanşar, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Ulaş ilçelerine bağlı 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı, Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, Kızılırmak ile Kardeşler Tepesi'nde güzel görüntüler oluşturdu.

ERZURUM VE KARS’TA 110 YERLEŞİM BİRİMİNİN YOLU KAPANDI

Kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 60 mahalle, Kars'ta 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Erzurum'da gece başlayan ve sabah şiddetini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte 2 gündür etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Merkeze bağlı 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 4, Digor'da 9, Kağızman'da 6, Sarıkamış'ta 7, Selim'de 11 ve Susuz ilçesinde de 5 köyün yolu yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kapandı.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

DERSİM-ERZİNCAN YOLU TIR GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Dersim-Erzincan kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olumsuz hava koşullarının ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tır geçişine kapatılmıştır" ifadesi kullanıldı.