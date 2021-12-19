İlham Ahmed: Rusya’nın girişimleri sonuçsuz kaldı

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Demokratik Suriye Meclisi’nin (DSM) yıllık toplantısında Cizre ve Fırat kongrelerinin sonuçları ele alındı.

Toplantıda konuşan DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ahmed, Rusya’nın Özerk Yönetim ile Suriye rejimi arasında diyalog kurulması için yaptığı girişimlerle ilgili şunları söyledi:

“Rusya’nın şimdiye kadarki tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Bunun nedeni Şam hükümetinin diyalogu reddeden tutumudur. Bu tutum Suriye krizinin uzamasına neden olmaktadır. Diyalog siyasi çerçevede yapılmalıdır. Biz krizin çözümü için gerçek bir siyasi projenin peşindeyiz. Şimdiye kadar uygun bir zemin yaratılmadı. DSM’nin önünde bu konuda ciddi engeller bulunuyor. Dünyada Suriye krizinin çözümü için yapılan girişimlerden DSM uzak tutuldu. Dışarıda yürüttüğümüz diplomaside Şam hükümeti ve muhaliflerin yürüttüğü anayasa çalışmalarının durduğunu öğrendik.”

İlham Ahmed, Şam yönetimiyle yapılacak diyalogu organize edecek bir tertip komitesi kurulmasının kararlaştırıldığını belirterek, “Komite, Şam hükümeti ile diyalog geliştirmek için çok fazla çaba gösterdi. Batılı bazı devletlerle de çok sayıda toplantı gerçekleştirildi. Bunların sonuncusu Stockholm’de İsveç ile yapılan görüşmelerdi. Çok sayıda Suriyeli bu görüşmelerde yer aldı. Birçok ulusal şahsiyetle görüşmeler gerçekleştirdik. Hepsinin temel gündemi Suriye krizini sona erdirecek bir program çıkarmaktı” dedi.