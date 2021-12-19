Politika

KDP’den KYB’ye ziyaret: Gündem kurulacak Irak hükümeti

KDP heyeti Dabeşan’da KYB Eş Başkanı Bafil Talabani ile bir araya gelirken, görüşmede Kürtlerin yeni kurulacak Irak hükümetindeki rolü ele alındı.
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kürdistan Fazıl Mirani Bafil Talabani KDP KYB Süleymaniye Dabeşan

SÜLEYMANİYE (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yetkilileriyle bir araya geldi.

KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani’nin başkanlık ettiği heyette KDP Politbüro üyeleri Mahmud Muhammed, Cafer Eminki, Zaim Ali, İzzeddin Berwari, Arif Teyfur, Rebwar Yelda, Ali Hüseyin ve Xesro Goran yer aldı.

KDP heyeti Dabeşan’da KYB Eş Başkanı Bafil Talabani ile bir araya gelirken, görüşmede Kürtlerin yeni kurulacak Irak hükümetindeki rolü ele alındı.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin de konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin iç meseleleri değerlendirildi.

Öte yandan görüşmede KYB tarafında Xesro Gul Muhammed, Miran Muhammed, Aso Mamend, Soran Cemal Tahir, İmad Ahmed, Rizgar Ali, Stran Abdullah ve Rifat Abdullah hazır bulundu.

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