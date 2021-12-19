Yaşam

En büyük buzul eriyor: Birçok devlet haritadan silinecek

Dünyanın en büyük buzulu Thwaites’ın erimesi nedeniyle birçok ülkenin haritadan silineceği belitirldi.
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dünya Thwaites Buzul erime

HABER MERKEZİ

Antarktika'da dünyanın en büyük buzulu Thwaites hızla eriyor. Erime yüzünden deniz seviyesinin 60 santimetre yükselebileceği açıklandı. Bu dünya genelinde kıyı şehirleri için ciddi bir tehdit.

Dünyanın en büyük buzulu Thwaites, 20 yıl önce beklenmedik biçimde Antarktika'dan koptu ve binlerce parçaya dağıldı.

Küresel deniz suyu seviyesindeki yükselişin yüzde 4'ü bu buzulun erimesi nedeniyle yaşanıyor. Buzuldaki erime de giderek hızlanıyor.

Toplamda İngiltere adası büyüklüğündeki buzul bu hızla erirse dünyada deniz seviyesi en az 60 santimetre yükselecek.

BİRÇOK DEVLET HARİTADAN SİLİNECEK

Daha da kötüsü Thwaties, çevresindeki buzulları da kendisine çeker ve bu buzulların erimesine yol açarsa yükselmenin 3 metreye ulaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Böyle bir gelişme karşısında dünya genelinde sahil şeridinde yer alan hiçbir yerleşim yeri deniz taşkınlarının getireceği felaketten kurtulamayacak.

Birçok küçük ada devleti haritadan silinecek, kıyı şehirleri deniz altında kalacak.

Uzmanlara göre Thwaites buzulundaki gelişmeler iklim krizinde kırmızı alarmın çaldığı anlamına geliyor

 

 

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