Rojava’da 40 gün sonra yeniden coronavirüs verileri açıklandı

HABER MERKEZİ

Rojava’da yaşanan tıbbi malzeme eksikliği ve PCR testlerinin yapılmaması nedeniyle 40 gün aradan sonra günlük coronavirüs verileri yeniden açıklandı.

Buna göre, Özerk Yönetim’e bağlı Sağlık Kurulu Eş Başkanı Ciwan Mistefa, son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklamada 2 kişinin de iyileşerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bu sonuca göre, Rojava’da şimdiye kadar 370 bin 72 kişi Covid-19’a yakalanırken, bunlardan 25 bin 10 kişi iyileşti, 1487 kişi de yaşamını yitirdi.

Rojava’da 10 Kasım'dan bu yana coronavirüs testi yapılmadığı için sonuçlar açıklanmıyordu.