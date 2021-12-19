Spor

Cezayir’in şampiyonluk kutlamaları: 2 ölü, 40 yaralı

Cezayir'in FIFA Arap Kupası şampiyonluğu kutlamalarında 2 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.
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Cezayir
Cezayir
dünya Cezayir FIFA Arap Kupası şampiyonluğu kutlamalar

HABER MERKEZİ

Cezayir'in FIFA Arap Kupası şampiyonluğu kutlamalarında 2 kişinin kişi öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Cezayir Sivil Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dün akşam kutlamalar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, kitlesel kutlamalar sırasında 20 ve 24 yaşlarında iki gencin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası finalinde Tunus'u 2-0 yenen Cezayir, şampiyon olmuştu.

Dün akşam, Katar'da düzenlenen Arap Futbol Kupası'nda milli takımının ilk kez taç giymesinin ardından Cezayir sokakları büyük halk kutlamalarına sahne olmuştu.

 

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