Başbakan’dan sel mağdurlarına: Her türlü yardıma hazırız

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Umed Xoşnaw’ın Başbakan Mesrur Barzani’yi temsilen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada “Başbakan Mesrur Barzani, ailelerle telefonda görüştü. Kendilerine başsağlığı diledi ve acılarını paylaştı. Başbakan Yüce Allah’tan yaşamını yitirenleri cennetiyle mükafatlandırmasını niyaz etti” denildi.

Başbakan’ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gereken talimatı verdiği vurgulanan açıklamada “Başbakan mağdur ailelere bu doğal afette zarar görenlere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ve bu konuda rehavete kapılmayacaklarını vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Vali Omed Xoşnaw bugün düzenlediği basın toplantısında Erbil’deki sel felaketinde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 21 milyar dinarlık maddi zararın olduğunu bildirmişti.

2 bin 509 ailenin evine sel suyunun girdiğini, 402 evde ise maddi hasar oluştuğunu vurgulayan Vali Xoşnaw, 867 otomobilin de selden zarar gördüğünü belirtmişti.

Erbil Valisi, selde yaşamını yitirenlerin yanı sıra, günlerdir sel bölgelerinde çalışanlar, selden zarar gören aileler ve terör örgütü DAİŞ tarafından son dönemde şehit edilen Peşmergelerin anısına valilik olarak yılbaşı için herhangi bir resmi etkinlik düzenlemeyeceklerini kaydetmişti.