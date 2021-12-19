Politika

Başbakan’dan sel mağdurlarına: Her türlü yardıma hazırız

Erbil’deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin aileleriyle telefonda görüşen Başbakan, sel mağdurlarına her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Başbakan Mesrur Barzani
Başbakan Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Erbil Sel felaketi mağdurlar yardım

ERBİL (K24)

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, Vali Umed Xoşnaw’ın Başbakan Mesrur Barzani’yi temsilen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada “Başbakan Mesrur Barzani, ailelerle telefonda görüştü. Kendilerine başsağlığı diledi ve acılarını paylaştı. Başbakan Yüce Allah’tan yaşamını yitirenleri cennetiyle mükafatlandırmasını niyaz etti” denildi.

Başbakan’ın ilgili tüm kurum ve kuruluşlara gereken talimatı verdiği vurgulanan açıklamada “Başbakan mağdur ailelere bu doğal afette zarar görenlere her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ve bu konuda rehavete kapılmayacaklarını vurguladı” ifadelerine yer verildi.

Vali Omed Xoşnaw bugün düzenlediği basın toplantısında Erbil’deki sel felaketinde 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 21 milyar dinarlık maddi zararın olduğunu bildirmişti.

2 bin 509 ailenin evine sel suyunun girdiğini, 402 evde ise maddi hasar oluştuğunu vurgulayan Vali Xoşnaw, 867 otomobilin de selden zarar gördüğünü belirtmişti.

Erbil Valisi, selde yaşamını yitirenlerin yanı sıra, günlerdir sel bölgelerinde çalışanlar, selden zarar gören aileler ve terör örgütü DAİŞ tarafından son dönemde şehit edilen Peşmergelerin anısına valilik olarak yılbaşı için herhangi bir resmi etkinlik düzenlemeyeceklerini kaydetmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv