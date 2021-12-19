Spor

Manchester City durdurulamıyor: Üst üste 8’inci galibiyet

İngiltere Premier Lig'in 18’inci haftasında Manchester City, Newcastle United'ı 4-0 mağlup ederek üst üste 8’inci galibiyetini elde etti.
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avrupa Manchester City Newcastle United Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiltere Premier Lig'in 18’inci haftasında Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

Son şampiyon Manchester City, Dias'ın 5, Cancelo'nun 27, Mahrez'in 63 ve Sterling'in 86’ncı dakikadaki golleriyle Newcastle United deplasmanından galip ayrıldı.

Üst üste 8’inci galibiyetini elde eden Manchester City, 44 puanla liderliğini sürdürdü, Newcastle United ise 10 puanda kaldı.

Puan tablosunun 3’üncü sırasındaki Chelsea, konuk olduğu Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı.

Chelsea'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) test sonucu pozitif çıkan Lukaku, Werner, Hudson-Odoi, Havertz, Loftus-Cheek ve Jorginho, kadroda yer almadı.

Son 2 maçında berabere kalan Chelsea puanını 38'e yükseltti.

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