Dersim ve Şırnak’ta ulaşıma kar engeli

HABER MERKEZİ

Dersim-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Dersim Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın tamamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."

ŞIRNAK’TA 3 KÖYE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle 3 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

İlçeye bağlı Taşkıran, Mezra ve Gökçe köylerine ulaşımı sağlayan yollar gün boyu yağan karın etkisiyle ulaşıma kapandı.

Ekipler, kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu bölgede 3 greyder, 3 kar bıçaklı kamyon ve 6 ekiple kapanan yolları açmak için yoğun çaba gösteriyor.