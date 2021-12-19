Politika

Erdoğan’dan TÜSİAD’a sert tepki

Erdoğan, hükümetin ekonomik politikasını eleştiren TÜSİAD’a tepki göstererek, “TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz” dedi.
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Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan
türkiye Recep Tayyip Erdoğan TÜSİAD tepki

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında ekonomideki son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomik politikasını eleştiren TÜSİAD'a tepki gösteren Erdoğan, "Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin cinsinizi cibilliyetinizi biliyoruz" diyerek konuşmasına şöyle devam etti: 

“Neymiş faizleri düşürüyormuşuz, benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz. Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür.  Şimdi buradan sesleniyorum ey TÜSİAD sizin tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın sizin derdiniz başka. Bizimle mücadele edemezsiniz. Sizin derdiniz başka. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Biz en zor anda bile şehir hastaneleri kurduk, acaba bunlar ne yaptı? Bu ülkeyi döviz kuru üzerinden yeniden şekillendirmek isteyenlere yeniden teslim etmeyeceğiz. Bir dedikodu almış başını gidiyor. Finans dünyasında sıkıntı yaşanacakmış. Bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Biz dimdik ayaktayız. Göreve geldiğimizde unutmayın Türkiye'nin IMF olan borcu 23,5 milyar dolardı. Kimlerden devraldık bunu biliyorsunuz.”

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