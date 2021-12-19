Trump: Şi bir katil ama onunla harika bir ilişkim vardı

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Fox’a konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, “Başkan Şi (Cinping) ile harika bir ilişkim vardı. Gerçekten de benden hoşlandığını düşünüyordum, ben de ondan hoşlanıyordum” ifadesini kullandı.

Gazeteci Maria Bartiromo, eski ülke liderinin sözünü keserek, “O bir katil” dedi.

Bunun üzerine Trump, “O bir katil, ama onunla harika bir ilişkim vardı. Covid-19 geldiğinde bu artık çok farklı bir hikayeydi” şeklinde devam etti.

“Onlar tazminat ödemeli, ama Çin’in böyle bir tazminat için parası olmadığını düşünüyorum” diyen Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu sadece ABD değil, tüm dünya. Zararın 60 trilyon olduğunu düşünüyorum. Çin’in 60 trilyonu yok, ama onlar bu zararı tazmin etmek için bir şeyler yapmalı.”