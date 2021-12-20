Uzay yolculuğuna çıkan Japon milyarder Dünya’ya döndü
HABER MERKEZİ
Asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Alexander Misurkin ile birlikte 8 Aralık'ta Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden yola çıkan 46 yaşındaki Yusaku Maezawa, yeniden Kazakistan'a ayak bastı.
Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, "turist" uzay aracı Soyuz MS-20'nin uçuşunu tamamladığı belirtilirken inişin tam saati ifade edilmedi.
Meazawa, YouTube kanalında 12 gün süren uzay yaşamına dair paylaşımlarda bulunmuştu.
Japon milyarder, platformdaki 1 milyon takipçisine uzayda nasıl diş fırçalanacağını ve duş alınacağını da anlatmıştı.