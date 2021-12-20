Politika

ABD’de 2 senatör coronavirüse yakalandı

ABD'de Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve New Jersey Senatörü Cory Booker'in yaptırdıkları Covid-19 testleri pozitif çıktı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD ABD Omicron varyantı senatör

HABER MERKEZİ

72 yaşındaki Warren, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşılı olduğunu ve düzenli olarak Covid-19 testi yaptırdığını belirterek "Bu hafta başında yaptırdığım sonuç negatif çıkmıştı ama bugün yaptırdığım test pozitif sonuç verdi" ifadesini kullandı.

New Jersey Senatörü 42 yaşındaki Booker de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlk belirtilerimi cumartesi günü gösterdim. Bugün yaptırdığım testin sonucu pozitif çıktı. 3. doz aşımı da olmuştum ve belirtiler şu anda hafif" ifadesine yer verdi.

ABD’DE COVID-19 VAKALARI ARTIYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında en çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de, hızla yayılarak birçok eyalette vaka sayılarını rekor seviyelere çıkaran Omicron varyantı, "kara kışın habercisi" olarak nitelendiriliyor.

Virüsün son mutasyonu olan Omicron varyantı nedeniyle New York ve New Jersey eyaletleri ile başkent Washington DC'de vakalar, salgının başından bu yana rekor seviyeye ulaştı.

Ayrıca Amerikan basınına yansıyan verilere göre, ülkede virüs nedeniyle hastaneye yatanların sayısı son 1 ayda yüzde 45'ten fazla artarken, vaka sayıları da yüzde 40 artış gösterdi. Ülkede günlük vaka ortalaması ise 123 bin olarak kaydedildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv