Politika

Yeşil Bölge’ye roketli saldırıyı yeni bir Şii silahlı grup üstlendi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye roketli saldırıyı yeni bir Şii silahlı grup üstlendi.
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Irak Irak Yeşil Bölge Hayber’in Fethi Tugayı roketli saldırı

ERBİL (K24)

Irak’ta “Hayber’in Fethi Tugayı” adlı yeni bir Şii silahlı grup, yaptığı açıklamayla ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının da yer aldığı Yeşil Bölge’ye önceki gece geç saatlerde düzenlenen roketli saldırıyı üstlendi.

Grubun yeni saldırı tehdidinde de bulunduğu açıklamanın ABD askerlerinin Irak’tan çekilme sürecinin sona geldiği bir döneme denk gelmesi dikkatleri çekti.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Yahya Resul, Bağdat’ın doğusundaki Flistin Caddesi’nden Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Önceki gece geç saatlerde Irak’ın başkenti Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlenmişti.

Roketlerinden biri, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin 500 metre yakınına isabet ederken, çevredeki bazı araçlar zarar görmüştü. İkinci roket ise büyükelçilik binasında bulunan hava savunma sistemi tarafından havada etkisiz hale getirilmişti.

 

 

 

 

 

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