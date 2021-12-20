Dolar ve euro haftaya hızlı başladı
HABER MERKEZİ
Serbest piyasada dolar şu sıralar 17,20 liradan, euro ise 19,38 liradan işlem görüyor.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 16,80 lira, euronun satış fiyatı ise 18,98 lira olmuştu.
Geçtiğimiz perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti.
TCMB dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etmişti.