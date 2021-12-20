Ekonomi

Dolar ve euro haftaya hızlı başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 17,16 liradan, euro 19,34 liradan haftaya başladı.
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DOLAR
DOLAR
türkiye dolar euro

HABER MERKEZİ

Serbest piyasada dolar şu sıralar 17,20 liradan, euro ise 19,38 liradan işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 16,80 lira, euronun satış fiyatı ise 18,98 lira olmuştu.

Geçtiğimiz perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti. 

TCMB dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde müdahale etmişti.

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