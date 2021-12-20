Politika

Irak’ta DAİŞ’e hava saldırısı

Irak'ın Diyala vilayetinde terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlen hava saldırısında 2 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
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Irak Irak Diyala DAİŞ hava saldırısı

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamaya göre Diyala vilayetinde Ortak Operasyonlar Odası tarafından DAİŞ’e hava operasyonu düzenlendi.

Açıklamada, Irak Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırıda 2 DAİŞ mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, “Musul’un  güneyindeki Ceda Kampı’nda bir kadın terörist yakalanmış ve ilgili makamlara teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ 26 Ekim’de Diyala'ya bağlı Reşad köyünde sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

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