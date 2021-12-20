Klopp: Salah’ın sözleşmesinin kesinlikle yenilenmesini istiyorum

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Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın sözleşmesinin yenilenmesiyle fikrini açıkladı.

Jürgen Klopp, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Kulüp bu dönemde oyuncu temsilcileriyle iyi görüşmelerde bulunuyor ancak bunun olması umurumda değil, oyuncunun sözleşmesini kesinlikle yenilemesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Liverpool, Premier Lig'de 41 puanla lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ekim ayında Sky Sports'a konuşan Salah, "Futbol kariyerimin son gününe kadar Liverpool'da kalmak isterim ama bu konuda fazla bir şey söyleyemem, bu bana bağlı değil. Çünkü kulübün ne istediğine bağlı" demişti.

Salah ayrıca, "Kendimi Liverpool'a karşı oynarken görmeyi hayal bile edemiyorum. Bu beni üzecek" ifadelerini kullanmıştı.