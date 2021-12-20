Euro 20 TL’yi geçti

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Türkiye’de döviz kurlarındaki yükseliş bugün de devam ediyor.

Haftaya 19.34 seviyesinden başlayan euro, gün içinde 20 TL seviyesini gördü. Dolar ise 17.70 seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ekonomi ile ilgili kritik bir toplantı düzenlediği öğrenildi. Erdoğan, kabine Toplantısı sonrasında Hazine Bakanı Nebati ve Çalışma Bakanı Bilgin'le ile toplantı yapacak.

Asgari ücretteki vergi muafiyetinin genişletilmesi ve asgari geçim indirimi ile ilgili detaylar bugün Erdoğan başkanlığında Hazine Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile üçlü zirvede ele alınacak.