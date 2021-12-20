Politika

Davos Zirvesi’ne Omicron engeli

Davos Zirvesi’nin Omicron varyantı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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dünya İsviçre Davos Zirvesi Omicron varyantı Coronavirüs

HABER MERKEZİ

Sky News’ün haberine göre, İsviçre’nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Habere göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.

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