Davos Zirvesi’ne Omicron engeli

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Sky News’ün haberine göre, İsviçre’nin Davos kentinde yapılacak Dünya Ekonomik Forumu iptal edildi. Habere göre katılımcılar iptal kararıyla ilgili olarak organizatörler tarafından bilgilendirildi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos toplantılarının 17-21 Ocak tarihleri arasında yapılması planlanmıştı.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2021'de Singapur'da yapılacağı açıklanmış, salgının tüm dünyada devam etmesi nedeniyle iki kez iptal edilmişti.