Ukrayna kuvvetleri sınıra 400 km uzunluğunda siper kazdı

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Euronews’te yer alan habere göre Ukrayna silahlı kuvvetleri, Rusya tarafında askeri güçlerin biriktiğine ilişkin raporların ardından ülke sınırlarına çok yakın mesafede siperler kazdı.

Siperler, Ukrayna birlikleri ile Rus destekli milisler arasında 400 km'lik sınır çizgisi üzerinde uzanıyor.

Ukrayna kuvvetleri, termal kameralar ve dürbünlerle, insansız toprakların diğer tarafındaki birlikleri ve teçhizatı gözetliyor.

Ön cephede bulunan Ukrayna Ordusu Bölük Komutanı Üsteğmen Anatolii Semenenko, Ukrayna kuvvetlerinin artık "bakış açısının değiştiğini" belirterek, "Artık düşmanın kim olduğunu kesin olarak biliyoruz. 2014'te savaş başladığında Ukrayna'daki insanlar için kardeş olarak gördüğümüz komşumuzun bize saldıracağına inanmak zordu. Ama artık hazırız" dedi.

Öte yandan AP’nin aktardığına göre birkaç km ötede, sınıra yakın ve çatışmalar nedeniyle boşalmış olan bir maden kasabasının sokaklarında seyrek insan görülüyor.