Ekonomi

Akaryakıta yapılacak zamlar iptal edildi

Akaryakıta yapılacağı açıklanan zamlar iptal edildi.
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HABER MERKEZİ

EPDK, akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılacağı açıklanan zamların geri alındığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı akaryakıt fiyatlarına yapılması planlanan zamların iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsur petrol fiyatları ve döviz hareketleridir. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz" denildi.

Bugün EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

 

 

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