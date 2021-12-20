Ekonomi

Benzin, motorin ve otogaza zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye benzin motorin otogaz zam

HABER MERKEZİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam geldi.

Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında akaryakıt ürünlerine zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 55 kuruş, benzin grubunda 62 kuruş, LPG'de 57 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv