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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve otogaza zam geldi.

Dolar/TL kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında akaryakıt ürünlerine zam geldi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 55 kuruş, benzin grubunda 62 kuruş, LPG'de 57 kuruş fiyat artışı meydana geldi.

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 21/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 62 Motorinde 55 LPG’de 57 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."