Dolar 18 TL’yi aştı

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Türkiye’de döviz kurlarındaki yükseliş bugün de devam ediyor.

Haftaya 19,34 seviyesinden başlayan euro, gün içinde 20 TL seviyesini gördü. Dolar ise 18 seviyesinin üzerine çıktı.

Dolar/TL'de geçen cuma 17.14 seviyesinin görülmesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) doğrudan satış yoluyla kura müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından dolar geçen haftayı 16.41 liradan kapatmıştı.

Bugün yükselişin sürmesiyle gözler TCMB’ye çevrildi ancak bir müdahale gelmedi. Aralık başından bu yana toplam 5 kez satış yoluyla döviz piyasasına müdahalede bulunuldu. Bu müdahalelerin toplam büyüklüğünün 6 milyar doları aştığı ifade ediliyor.

Geçen hafta TCMB Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hızlanmıştı. Bu kararın ardından kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla politika faizi arasındaki makas iyice açıldı.

Söz konusu faiz kararından önce dolar 15.50 lira seviyesindeydi.