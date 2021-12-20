Erdoğan: Kurdaki yükselişe karşı yeni tedbirler aldık

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

2 saat 45 dakika süren toplantının ardından Erdoğan basın açıklaması yaptı.

Erdoğan, “Gereken adımları atıyoruz” diyerek, “Stokçuluk ve fahiş fiyatla milletimizin günlük hayatını zorlaştıranlarla kurumlarımız harekete geçmiştir. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücreti 4 bin 250 liraya çıkardık. Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırarak işverenlerimizin de yükünü azalttık” ifadelerini kullandı.

“Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şimdi sizlere bu çerçevede önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz başlıkla ifade etmek istiyorum. İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Devlet iç borçlanmaya talebi arttırmak için buradaki stopajı yüzde 0'a indiriyoruz.”

Erdoğan, “İhracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirim planlıyoruz. Bu adımla amacımız kayıt dışı ekonomiyi azaltmak, ihracatı özendirmek, firmalarımızı KDV yoluyla finansa hızlı erişimini sağlamaktır” diye konuştu.

Proje bankacılığı konusuna değinen Erdoğan, “Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilecek ekonomiye kazandırılması için yeni araçlar geliştirilecektir. Proje bankacılığı konusunda atılan adımlar hızlandırılacaktır. Ülkemizdeki istikrar için tüm bunları hayata geçireceğiz” dedi.