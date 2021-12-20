Peşmerge Bakanı: ABD ile işbirliğini önemsiyoruz

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret ederek Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile bir araya geldi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller ve beraberindeki heyetin Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’le bir araya geldiği bildirildi.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin ve Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cebbar Yaver’in de katıldığı görüşmede, her iki taraftan askeri yetkililer de hazır bulundu.

Terör örgütü DAİŞ’in son saldırılarının konuşulduğu görüşmede Peşmerge Bakanı İsmail, ABD ordusunun Peşmerge’ye desteğine değinerek, taraflar arasındaki askeri işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü DAİŞ’le mücadelenin ilk dönemlerinde ABD ordusu ve Uluslararası Koalisyon güçlerinin büyük etkisi olduğunu kaydeden İsmail, söz konusu güçlerin DAİŞ’in tüm bölgede yenilmesinde etkisinin olduğunu belirtti.

ABD ile işbirliğini önemsediklerini söyleyen İsmail, Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı arasındaki ilişkilerin iyi bir seviyede olduğunu ve güvenlik boşluğunun olduğu bölgelerle ilgili ortak çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.