Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: Son 24 saatte 6 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla son 24 saatte 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 724 Covid-19 testi yapılırken, 147 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 226 kişi sağlığına kavuşurken, 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 619 bin 753 Covid-19 testi yapılırken, 379 bin 655 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 369 bin 939 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 60 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 656 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.