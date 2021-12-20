Ekonomi

Döviz kurları ve altında dalgalı seyir

18 TL seviyesinin üstünde seyreden dolar 14,20’ye kadar düştü.
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türkiye dolar TL euro altın

HABER MERKEZİ

Türkiye’de döviz kurlarındaki yükselişin ardından geçtiğimiz dakikalarda ani düşüş yaşandı.

18 TL seviyesinin üstünde seyreden dolar 14,20’ye kadar düştü.

Tekrar 17 Tl seviyesine yükselen dolardaki dalgalı seyir devam ediyor.

Dolarla birlikte Euro ve altında da düşüş görüldü.

Euro 16.30’a kadar düşerken, altın 976’ya geriledi.

Geçen hafta TCMB Para Politikası Kurulu'nun politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesiyle TL'deki erime hızlanmıştı. Bu kararın ardından kasım ayında yüzde 21.31 olarak açıklanan yıllık enflasyonla politika faizi arasındaki makas iyice açıldı.

Söz konusu faiz kararından önce dolar 15.50 lira seviyesindeydi.

Yenilenecek...

 

 

 

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