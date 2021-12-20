Politika

Manş Denizi’nde yaşamını yitirenlerin naaşları Kürdistan Bölgesi’ne getiriliyor

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde yaşamını yitiren göçmenlerin cenazelerinin Kürdistan Bölgesi’ne getirileceğini belirtti.
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kürdistan Manş Denizi Fransa Mesrur Barzani Cotyar Adil

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Fransa ile İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde yaşamını yitiren göçmenlerin cenazelerinin Kürdistan Bölgesi’ne getirileceğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Cotyar adil tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı çerçevesinde Manş Denizi’nde yaşamını yitirenlerin naaşlarının Fransa’dan Kürdistan Bölgesi’ne getirileceği bildirildi.

Söz konusu göçmenlerin cenazelerinin getirilmesinin teşhis sistemi dolayısıyla 1 ay geciktiğini ve bu süre içerisinde Erbil ve Paris makamlarının iletişim halinde olduğunu söyleyen Adil, vatandaşların insan kaçakçılarının tuzağına düşmemesi için çağrıda bulundu.

Adil, insan kaçakçılarının yasalar çerçevesinde gerekli cezai müeyyideye tabi tutulacağını vurguladı.

 

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