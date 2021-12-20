Sağlık

WHO Genel Direktörü: Omicron Delta varyantından hızlı yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yıl 3,3 milyondan fazla insanın yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydederek, “Artık Omicron'un Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var” dedi.
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HABER MERKEZİ

Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi'nde görevli gazetecilerle yılın ilk ve son yüz yüze basın toplantısını gerçekleştirdi.

WHO Genel Direktörü, " Bu yıl, 3,3 milyon Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısından fazla" uyarısını yaptı.

Ghebreyesus, dünyada endişeye neden olan Covid-19'un Omicron varyantına ilişkin ise "Artık Omicron'un Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var. Ayrıca aşılanmış veya Covid-19'dan iyileşmiş kişilerin enfekte olma veya yeniden enfekte olma olasılığı daha yüksek" bilgisini paylaştı.

NOEL UYARISI

Noel Bayramı ve yılbaşı tatilinde ülkelerin büyük kalabalıkların katılacağı organizasyonları iptal etmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ülkeler bu festival döneminde daha çok dikkatli olmalı ve toplu kalabalıklara kısıtlama getirmeli. Bu dönemde böylesine organizasyonları ertelememiz daha fazla hayat kurtaracak" dedi.

DAYANIŞMA MESAJI

Ghebreyesus, Covid-19 hatırlatma dozuna karşı olmadıklarını fakat dünyanın pek çok fakir ülkesinde nüfusun büyük bölümünün tek doz aşı olamamasının adaletsiz olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, Covid-19'a karşı korunmak için artık ülkelerin elinde araçlar ve tedavi yöntemleri olduğunu belirtti, salgında dayanışma içerisinde hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

2022'nin salgının bittiği yıl olması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ama aynı zamanda tüm ülkelerin gelecekte bu ölçekte bir felaketi önlemeye yatırım yaptığı bir yıl olmalı" şeklinde konuştu.

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