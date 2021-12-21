Premier Lig'de 90 coronavirüs vakası tespit edildi
HABER MERKEZİ
Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 13-19 Aralık tarihlerinde uygulanan 12 bin 345 test sonucunda 90 pozitif vaka tespit edildi.
Önceki haftanın (6-12 Aralık) test verisine (42) göre iki kattan fazla artan vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından beri en yüksek seviyesine ulaştı.
Bu arada İngiltere'de son 24 saatte 91 bin 743 Kovid-19 vakası tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede 8 bin 44 yeni Omicron varyantı vakası tespit edilirken, toplam Omicron vakası sayısı 45 bin 145'e ulaştı.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozunu yaptıranların sayısı 51 milyon 463 bin 255'e ulaşırken, bunlardan 47 milyon 9 bin 608'ine ikinci doz da uygulandı.
Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 28 milyon 60 bin 874'e ulaştı.
İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.