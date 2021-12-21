Politika

İngiltere’de Belarus Büyükelçiliği’ne saldırı

Belarus'un Londra Büyükelçiliği’ne düzenlenen saldırıda bir diplomatın yaralandığı ve elçilik binasının zarar gördüğü bildirildi.
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dünya Belarus Dışişleri Bakanlığı Londra İngiltere saldırı

HABER MERKEZİ

Belarus Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırıda bir diplomatın burnu ve dişleri kırıldı.

Olayın ardından, "Nadzeya" adlı radikal bir göçmen grubuna dahil oldukları düşünülen bazı saldırganların gözaltına alındığı belirtildi.

Aynı adı taşıyan bir Facebook grubu, geçen yıl Belarus hükümeti karşıtı kitlesel protestolarda muhalifleri desteklemek için kurulmuştu.

Büyükelçiliğe yönelik saldırı için "tam soruşturma" talebinin bir İngiliz diplomata iletildiği açıklandı.

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