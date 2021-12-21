Politika

Adana'da DAİŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik soruşturmada yabancı uyruklu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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türkiye Adana DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DAİŞ adına Suriye’de faaliyette bulunup yasa dışı yollardan kentte giren şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında gözaltı kararı verilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin adresleri tespit edildi.

Söz konusu kişilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Baskınlarda ekipler adreslerde arama yaptı.

Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (Kaynak: Ajanslar)

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