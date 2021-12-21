Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ uyarısı

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede genelinde hava çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pus beklenen bölgede, gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 3, Muş ve Hakkari'de sıfır, Bitlis'te sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede artan sıcaklıklardan dolayı kar erimelerinin hızlanması sonucu meydana gelebilecek su baskını, ulaşımda aksamalar ve çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

847 YERLEŞİM BİRİMİNE ULAŞILAMIYOR

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle 847 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 347 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Hakkari'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kardan dolayı kapanan 159 yerleşim birimine ulaşımın sağlanabilmesi için karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde kar ve tipi nedeniyle 115 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.