Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 3 Suriyeli genç İzmir’de yakılarak öldürüldü
HABER MERKEZİ
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli işçi, bir saldırgan tarafından gece uyku halindeyken üzerlerine benzin dökülerek yakıldı ve 3’ü de yaşamını yitirdi.
16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayda, saldırganla Suriyeli gençler arasında herhangi husumet bulunmadığı, olayın ırkçı bir saldırı olduğu ifade edildi.
Gözlemevi olayla ilgili araştırmasının sonucunu henüz yayınlamazken, hayatını kaybeden 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı.
Gençlerin yaşlarının; 17, 21 ve 23 olduğu öğrenildi.
في ولاية ازمير جر.يمة مروعة كان ضحيتها 3 شبان سوريين ماتو حرقـ.اً بعد قيام مواطن تركي بسكب مادة البنزين في غرفة الشباب وإضـ.رام النار فيها مما أدى لوفاتهم الثلاث وتم التعرف على القاتـ.ل— Basil Kelseli (@BasilKelseli) December 20, 2021
▪︎مأمون النبهان ، 23 عاماً .
▪︎أحمد العلي ، 21 عاماً .
▪︎محمد البش ، 17 عاماً . pic.twitter.com/LjBMRY9nbj