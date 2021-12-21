Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: 3 Suriyeli genç İzmir’de yakılarak öldürüldü

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına göre, İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde 3 Suriyeli işçi, bir saldırgan tarafından gece uyku halindeyken üzerlerine benzin dökülerek yakıldı ve 3’ü de yaşamını yitirdi.

16 Kasım’da yaşandığı belirtilen olayda, saldırganla Suriyeli gençler arasında herhangi husumet bulunmadığı, olayın ırkçı bir saldırı olduğu ifade edildi.

Gözlemevi olayla ilgili araştırmasının sonucunu henüz yayınlamazken, hayatını kaybeden 3 gencin fotoğrafları ve kimlik bilgileri sosyal medyada paylaşıldı.

Gençlerin yaşlarının; 17, 21 ve 23 olduğu öğrenildi.