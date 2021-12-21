Hindistan ilk S-400 sistemini konuşlandırdı

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Hindustan Times’ın haberine göre, Rusya ve Hindistan arasındaki hava savunma işbirliği kapsamında S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumu gerçekleştirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, S-400 bataryaları Hindistan’ın Pencap eyaletine konuşlandırıldı. Açıklamada, Rus yapımı füzelerin ülkenin hava savunma kapasitesini artıracağına işaret edildi.

ANLAŞMA 2015’TE İMZALANDI

Hindistan Dışişleri Sekreteri Harsh Vardhan Shringla, bu ay başında Rusya’nın hava savunma füze sistemlerinin teslimatına başladığını duyurmuştu.

İki ülke arasında 2015'te füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4,5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen haftalarda ABD'nin, Rusya ve Hindistan arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alanındaki işbirliğini engellemeye çalıştığını belirtmişti.