Politika

Hindistan ilk S-400 sistemini konuşlandırdı

Hindistan’ın Rusya yapımı ilk S-400 hava savunma füze sistemini Pencap eyaletine konuşlandırdığı duyuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Hindistan S-400 kurulum Rusya

HABER MERKEZİ

Hindustan Times’ın haberine göre, Rusya ve Hindistan arasındaki hava savunma işbirliği kapsamında S-400 sistemlerinin ilk bataryalarının kurulumu gerçekleştirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, S-400 bataryaları Hindistan’ın Pencap eyaletine konuşlandırıldı. Açıklamada, Rus yapımı füzelerin ülkenin hava savunma kapasitesini artıracağına işaret edildi.

ANLAŞMA 2015’TE İMZALANDI

Hindistan Dışişleri Sekreteri Harsh Vardhan Shringla, bu ay başında Rusya’nın hava savunma füze sistemlerinin teslimatına başladığını duyurmuştu.

İki ülke arasında 2015'te füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4,5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen haftalarda ABD'nin, Rusya ve Hindistan arasında S-400 hava savunma füze sistemleri alanındaki işbirliğini engellemeye çalıştığını belirtmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv