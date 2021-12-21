Yaşam

KDP-S’den Erbil’deki selden yaşamını yitirenler için başsağlığı

KDP-S, geçtiğimiz hafta Erbil’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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kürdistan Erbil sel KDP-S

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) Merkez Komitesi, Erbil'de 12 kişinin hayatını kaybettiği ve büyük maddi hasara yol açan sel ile ilgili olarak Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı'na mesaj gönderdi.

KDP-S Merkez Komitesi yaptığı açıklamada, başkent Erbil’de 12 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda ev, işyeri ve aracın zarar görmesine yol açan sel felaketi haberini büyük bir üzüntüyle aldıkları belirtildi.

KDP-S mesajında, böylesi kötü bir günde parti olarak Kürdistan Bölgesi halkının yanında olduklarını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. 

Geçtiğimiz günlerde başkent Erbil’de meydana gelen sel felaketinde 12 kişi yaşamını yitirmişti. Selden dolayı 21 milyar dinarlık maddi zarar oluştu.

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