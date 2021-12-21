ABD’de Omicron varyantı nedeniyle ilk ölüm

HABER MERKEZİ

ABD'de Texas eyaletine bağlı Harris County'de bir kişi Covid-19’un Omicon varyantı nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm de kaydedilmiş oldu.

Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Omicron'un ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve Covid-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu duyurmuştu.

New York bölgesindeki vakaların yüzde 90'ında söz konusu varyantın görüldüğü kaydedildi.

CDC verilerine göre, kasım ayı sonuna kadar, vakaların yüzde 99,5'i Delta varyantıydı.