Neçirvan Barzani, İran'ın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile bir araya geldiğin bildirildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın İran’la olan ilişkilerinin yanı sıra, ortak işbirliğinin güçlendirilmesi, Irak’taki son siyasi süreç ve yeni hükümeti kurma adımları gündeme geldi.

Ayrıca Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne yönelik görüşmelerin devamı, terör tehdidi ve son DAİŞ saldırıları da ele alındı.

İki taraf da bölgede barış ve güvenliğin korunması, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin dostluk ve ortak çıkarlar temelinde geliştirilmesi için çalışmaların önemi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede ele alınan bir diğer konu ise, Kürdistan Bölgesi ve İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin olduğu kaydedildi.