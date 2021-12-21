Irak’ın başkenti Bağdat’ta güvenlik güçleri teyakkuza geçti

BAĞDAT (K24)

Irak güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, DAİŞ’in Bağdat’a yönelik olası bir saldırısı ve yaklaşan yılbaşı nedeniyle önlemleri arttırdı.

Irak Ortak Kuvvetler Komutanlığı Basın Sorumlusu Abbad Hamid açıklamasında, Bağdat’taki güvenlik güçlerinin tamamının, yılbaşı kutlamalarına yönelik olası bir terör saldırısına karşı teyakkuza geçtiğini açıkladı.

Abbas Hamid, DAİŞ’in yılbaşında saldırı düzenleyeceğine dair bir istihbarat söz konusu olmadığını ancak her ihtimale karşı tedbirlerin arttırıldığını söyledi.

Irak’ın farklı kentleri sık sık DAİŞ saldırılarına sahne oluyor.