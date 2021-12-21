Kürdistan Bölgesi bu yıl 107 bin araç ithal etti

ERBİL (K24)

Coronavirüs salgını nedeniyle önceki yıl araç ithalatında yaşanan düşüş, bu yıl yerini yükselişe bıraktı. Önceki yıl Kürdistan Bölgesi’ne 100 bin ithal araç gelirken, bu yıl sayı 107 bini buldu.

K24’e konuşan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Ticaret Genel Müdürü Newzad Şeyh Kamil, vatandaşların sıfır araçlara olan talebindeki artış nedeniyle, önceki yıla oranla bu yılın ilk 10 ayında 7 binden fazla aracın ithal edildiğini söyledi.

Newzad Şeyh Kamil, ithalatçı firmalara kolaylık sağladıklarını ve bakanlığın çalışma izni verdiği 900 otomobil firmasının olduğunu kaydetti.

Ancak araç sayısındaki artış, trafikte yoğunluğa da yol açmış durumda. Dünya standartlarına göre her 7 kişiden 1’inin özel aracı bulunurken, Kürdistan Bölgesi’nde her 3 kişiden 2’sinin özel aracı bulunuyor.

Trafik Genel Müdürlüğü yetkilileri, eski araçların yanı sıra trafiğe çıkan yeni araçlarla birlikte yoğunluğun arttığını, toplu taşımaya ağırlık verilerek caddelerdeki yoğunluğun azaltılabileceğini ifade ediyor.

Araç showroom sahibi Muhammed Omer, her ay onlarca farklı marka ve model aracı müşteriyle buluşturduklarını, Kürdistan Bölgesi’ne getirdikleri araçların bir kısmının, Irak’ın orta ve güney kesimlerine satıldığını belirtti.