Ülkeler Omicron varyantı nedeniyle alarmda

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Omicron varyantına bağlı yeni tip coronavirüs (Covid-19) hastalığı Avrupa'da, ABD’de ve birçok Asya ülkesinde hızla yayılmayı sürdürüyor.

Japonya'daki bir askeri tesiste en az 180 Omicron vakası tespit edilmesi varyantın ne derece hızla yayıldığının başka bir göstergesi oldu. Bilim insanları Omicron taşıyan bir kişinin virüsü üç ya da beş kişiye bulaştırdığını düşünüyor.

Omicron varyantı bütün dünyada Covid-19'a karşı önlemleri arttırdı. Bazı ülkeler kapanma uygularken, bazı ülkeler aşılamaya hız verdi, bazı ülkeler ise seyahat yasakları getirdi.

İşte ülkelerdeki son durum:

Hollanda

Salgında beşinci dalgayı yaşayan Hollanda cumartesi gününden bu yana tam kapanma uyguluyor. Ülkede temel ihtiyaç maddesi satmayan bütün mağazalar, restoranlar, kuaförler, spor salonları, müzeler ve diğer kamusal ve sosyalleşme alanları en az 14 Ocak'a kadar kepenk indirdi.

İsviçre

Covid-19 aşısı olmayanlara kamusal alanda kısıtlamalar uygulayan ülkeler arasına İsviçre de katıldı. Bu kapsamda yalnızca aşı olanlar ya da iyileşenler restoran, kültürel alanlar ya da diğer kapalı mekanlara giriş yapabilecek. Özel aile toplantılarına da 10 kişi sınırlaması getirildi.

İngiltere

Omicron varyantının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında gelen İngiltere'de dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlenerek son durum değerlendirildi. Başbakan Boris Johnson verileri yakından değerlendirdiklerini, gerekirse önlem almaktan çekinmeyeceklerini açıkladı, ancak şu aşamada buna gerek duymadıklarını belirtti.

Hükümet takviye aşılara hız verirken, bilim insanları sağlık sisteminin çökmemesi için bu tedbirlerin hemen alınması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Ülkede kapalı mekanlarda maske kullanımı haricinde sosyal mesafe, hizmet süresi kısıtlaması ya da kapanma benzeri önlemler uygulanmıyor. Yalnız gece kulübü ve stadyum gibi kalabalık mekanlara girişte aşı ya da iyileşmeyi gösteren sağlık pasaportu ya da negatif test gösterilmesi zorunlu.

Birleşik Krallık'ta dün 92 binden fazla yeni vaka tespit edildi. 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı birinci, yüzde 82'si ikinci, yüzde 50'si ise üçüncü doz Covid-19 aşısı yaptırdı.

Ülkede 170 bin kişinin ölüm belgesinde ölüm sebebi Covid-19 olarak geçiyor.

Almanya

Almanya 28 Aralık'tan itibaren özel toplantılara kişi sınırlaması getirmeyi planlıyor. Covid-19 aşısı olan ya da hastalık geçirenlerin en fazla 10 kişiye kadar toplanmasına izin verilmesine ilişkin yasa tasarısında restoran ve benzeri mekanlara girişte de sayı kısıtlaması ve aşı ya da iyileşmenin belgelenmesi istenecek.

Almanya ve Fransa, zorunlu olmadıkça İngiltere'den yapılacak seyahatleri de kabul etmeyeceklerini açıkladı.

Fransa

Fransa Başbakanı Jean Castex, Noel tatili süresince toplantıların küçük tutulması ve gerekirse test olunması çağrısında bulundu. Castex ayrıca yeni yılda "sağlık pasaportu"nun "aşı pasaportuna" dönüştürüleceğini ve bu sayede aşılanmayan kişilere karşı daha fazla kısıtlama uygulayabileceklerini belirtti.

Paris Valiliği ise yeni yıl gecesi Champs-Elysées Bulvarı'nda yapılması planlanan havai fişek gösterisi ve konserlerin iptal edildiğini duyurdu. Hükümet, diğer bütün kentlerin yeni yıl için planladıkları kamusal kutlamaları iptal etmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan 5-11 yaş grubu çocuklara Covid-19 aşılarını onaylayan Fransa geçen haftadan bu yana yüksek risk altındaki çocukların aşılamasına devam ediyor.

İrlanda

İrlanda'da cuma gününden bu yana bar ve restoranlara akşam saat 08.00'de kapanma ve kamusal alanda kapasite sınırlandırma talimatı verildi. Ulusal basına yansıyan haberlerde başka tedbirlerin de gündeme geleceği belirtiliyor.

İsveç

Pandeminin başından bu yana kısıtlamaları sınırlı tutarak farklı bir salgın yönetimi uygulayan İsveç 1 Aralık'tan bu yana 100 kişinin üstünde katılımcının olduğu etkinliklerde sağlık pasaportu sunulmasını zorunlu tuttu. Hükümet 1 Kasım'dan bu yana tam aşılı kişilere test yapmayı durdurmuştu.

Ülkeye girişte ise kişilerin tam aşı yaptırdığını, son 72 saatte coronavirüs sonucunun negatif olduğunu ya da hastalanıp iyileştiğini belgelemesi isteniyor.

Yeni Zelanda

Salgının başından bu yana "0 vaka" politikası uygulayarak sınırlarını uluslararası seyahate kapatan Yeni Zelanda ocak ayı ortasından itibaren kademeli olarak sınırlarını yeniden açmayı planlıyordu. Ancak Omicron varyantının dünyada yarattığı yeni dalga hükümete geri adım attırdı. Covid-19'la Mücadele Bakanı Chris Hipkins planların şubat ayı sonuna ertelendiğini açıkladı.

Hindistan

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske kullanımı ve takviye aşı yaptırılması teşvik ediliyor. Ülkedeki 12 eyalette 200'den fazla Omicron vakası tespit edildi.

Singapur

Singapur sağlık bakanı şüpheli bir grup Covid-19 vakasının Omicron'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek için testler yürütüldüğünü açıkladı.

ABD

Teksas eyaletinde Covid-19 aşısı yaptırmamış bir kişinin Omicron varyantı kaparak öldüğü haberi yetkililerce doğrulandı. Ülkede artan Omicron korkusu özellikle ilk salgından çok ağır etkilenen New York şehrinde kaygıları yeniden tetikledi.

Noel tatili için ailelerinin yanına gitmeye hazırlanan New York, Washington ve diğer büyük şehir sakinleri Covid-19 testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

İsrail

İsrail 22 Aralık'tan itibaren Türkiye, Almanya, İsviçre, Belçika, ABD, Kanada, İtalya, Macaristan Portekiz ve Fas'ı seyahat yasağı buluna ülkeler listesine aldı.

Kuveyt

Kuveyt ülkeye yapılacak seyahatlerde ikinci dozun üzerinden dokuz ay geçmiş olması halinde takviye aşılı olma zorunluluğu getirdi. (Kaynak: Euronews)