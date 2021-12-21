Başkan Barzani, İran’ın Bağdat Büyükelçisi’yle ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi ile Irak’taki siyasi durumun yanı sıra Kürdistan Bölgesi-İran ilişkilerini görüştü.

Başkan Mesud Barzani, İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’yi kabul etti.

Irak’taki siyasi sürecin konuşulduğu görüşmede, parlamento seçimlerinin sonuçları ve Iraklı tarafların birbirlerine yakınlaştırılmasına yönelik adımlar ele alındı.

Irak’ın yönetiminde 3 prensip olan ortaklık, uzlaşı ve dengenin uygulanmasına vurgu yapılan görüşmede, bunun Irak’ın istikrarı ve ülkedeki siyasi sürecin doğru ilerlemesi için gerekli olduğu belirtildi.

Kürdistan Bölgesi ile İran arasındaki ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, ikili ilişkilerin ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda geliştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.