Uluslararası Koalisyon: Gelecek yıl Peşmerge’ye desteğimiz artacak

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı Savunma Konseyi, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki kıdemli danışmanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların yanı sıra Uluslararası Koalisyon’un yardımlarının ele alındığı bildirildi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in başkanlığındaki toplantıya Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cebbar Yaver, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Askeri İstihbarat Başkanı ve Peşmerge Bakanlığı kıdemli danışmanları katıldı.

Toplantıda konuşan Peşmerge Bakanı İsmail, bakanlıktaki reform sürecine herkesin destek olması gerektiğini belirtti.

Toplantıda İngiltere, Almanya, ABD ve Hollandalı askeri danışmanların reform süreciyle ilgili önerilerini sundukları kaydedilirken, reform sürecinin ilerlemesi için siyasi bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Koalisyon danışmanları, önümüzdeki yıl Peşmerge’ye yardımlarının artacağını bildirdi.