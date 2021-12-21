Politika

Uluslararası Koalisyon: Gelecek yıl Peşmerge’ye desteğimiz artacak

Uluslararası Koalisyon bünyesindeki kıdemli askeri danışmanlar, gelecek yıl Peşmerge’ye desteklerinin artacağını bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Peşmerge Uluslararası Koalisyon Şoreş İsmail

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı Savunma Konseyi, Uluslararası Koalisyon güçlerinin Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki kıdemli danışmanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda Peşmerge Bakanlığı’ndaki reformların yanı sıra Uluslararası Koalisyon’un yardımlarının ele alındığı bildirildi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in başkanlığındaki toplantıya Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cebbar Yaver, Peşmerge Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Askeri İstihbarat Başkanı ve Peşmerge Bakanlığı kıdemli danışmanları katıldı.

Toplantıda konuşan Peşmerge Bakanı İsmail, bakanlıktaki reform sürecine herkesin destek olması gerektiğini belirtti.

Toplantıda İngiltere, Almanya, ABD ve Hollandalı askeri danışmanların reform süreciyle ilgili önerilerini sundukları kaydedilirken, reform sürecinin ilerlemesi için siyasi bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Koalisyon danışmanları, önümüzdeki yıl Peşmerge’ye yardımlarının artacağını bildirdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv