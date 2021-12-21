Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 119 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 533 Covid-19 testi yapılırken, 119 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 220 kişi sağlığına kavuşurken, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 624 bin 286 Covid-19 testi yapılırken, 379 bin 774 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 370 bin 159 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 69 kişi yaşamını yitirdi.

2 bin 546 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.