Politika

Putin ile Macron görüştü: Gündem Avrupa’daki istikrar ve güvenlik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
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Foto: Reuters (Arşiv)
Foto: Reuters (Arşiv)
dünya Rusya Kremlin Sarayı Vladimir Putin Fransa Emmanuel Macron Avrupa

HABER MERKEZİ

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Macron ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Avrupa'daki istikrar ve güvenlikle ilgili konular üzerinde duruldu.

Ayrıca görüşmede, Rusya'nın, Fransa dahil NATO ve ABD'ye ilettiği çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili tekliflerini içeren anlaşma taslaklarına dikkat çekildi.

Putin, ülkesinin bu konuda diplomasi alanındaki çalışmalarına ilişkin Macron'a bilgi verdi.

Görüşmede, Ukrayna meselesi ele alınırken, Putin, bu meseleyle ilgili "Normandiya Formatı" zirvesinin düzenlenmesinin, "Ukrayna yönetiminin Minsk anlaşmalarını uygulama yönünde atacağı adımlara bağlı" olduğunu vurguladı.

Karabağ meselesinin de ele alındığı görüşmede, bölgedeki durumun istikrara kavuşması ile barışın sağlanması ve ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki girişimlerden memnuniyet duyulduğu dile getirildi.

Rusya ve Fransa'nın, bu konularda ileride de eş zamanlı hareket edeceği belirtildi.

Görüşmede, Mali'deki durum da ele alındı.

 

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