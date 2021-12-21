ABD: Kürdistan Bölgesi’nde dini özgürlüğü desteklemeye bağlıyız
ERBİL (K24)
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, Washington yönetiminin Kürdistan Bölgesi’ndeki dini özgürlükleri desteklemeye bağlı olduğunu açıkladı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, Erbil’in Ankawa ilçesinde Keldani Katolik Kilisesi Metropoliti Beşar Meti Verda ile bir araya geldi.
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, Tueller-Verda görüşmesinde Kürdistan Bölgesi’ndeki dini azınlıkların durumunun konuşulduğu belirtildi.
Görüşmede, Ortadoğu’da kilise mensuplarının karşı karşıya kaldığı sorunların da ele alındığı ifade edildi.
Konsolosluğun açıklamasında, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’nde dini özgürlüğü desteklemeye bağlı olduğu bildirildi.