Erbil’de İran Ticaret Fuarı açıldı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkililerinin katılımıyla başkent Erbil’de 2’nci İran Ticaret Fuarı açıldı.

Erbil Valiliği’nden yapılan açıklamada, başkent Erbil’de Ticaret ve Sanayi Bakanı Müslim Osman, Tarım Bakanı Begerd Talabani, Erbil Valisi Omed Xoşnaw ve İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi’nin katılımıyla 2’nci İran Ticaret Fuarı’nın açıldığı bildirildi.

Açılış programına İran’ın Erbil başkonsolosu, ticaret odalarının temsilcileri ve iş insanlarının da katıldı.

450’yi aşkın şirketin katıldığı fuar 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.