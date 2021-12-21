3 kentte eğitime kar engeli

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'nın Hamur ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

MUŞ-BİTLİS KARA YOLU YOĞUN KAR NEDENİYLE GEÇİCİ SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kara yolunda kar temizleme çalışmalarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verilmeyeceği ifade edildi.