5 kentte eğitime kar engeli

HABER MERKEZİ

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı köylerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İlçe merkezimizdeki resmi ve özel eğitim kurumları ile köylerimizdeki yatılı okullar hariç, taşımalı eğitime ve tüm köylerimizde eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçeye bağlı bazı köy ve mezralarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AĞRI

Ağrı'da, il merkezi ile Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.

Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Hamur'daki tüm köy okulları ile taşımalı eğitim gören öğrenciler için çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Ağrı il merkezi, Taşlıçay, Patnos ve Tutak ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime gören öğrenciler için de yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Patnos ve Taşlıçay'da kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için sorumluluk alanındaki bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

MARAŞ'IN 4 İLÇESİNDEKİ 21 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Maraş'ın Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerinde enerji nakil kablolarının zarar görmesi, Nurhak ilçesinde ise olumsuz hava şartlarından dolayı 21 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşullarından dolayı enerji nakil kablolarının zarar görmesi nedeniyle Onikişubat, Afşin ve Andırın ilçelerindeki bazı okullarda elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. Elektrik kesintisi nedeniyle 22 Aralık'ta, Onikişubat'ta 3, Afşin'de 12, Andırın'da ise 2 okulda eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yoları da ulaşıma kapandı. Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 22 Aralık 2021 Çarşamba günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

MUŞ-BİTLİS KARA YOLU YOĞUN KAR NEDENİYLE GEÇİCİ SÜREYLE TRAFİĞE KAPATILDI

Bu arada Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kara yolunda kar temizleme çalışmalarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verilmeyeceği ifade edildi.

SİİRT'TE KARDA DONMA TEHLİKESİ GEÇİREN 3 KİŞİ KURTARILDI

Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kamyonetle mahsur kalan ve donma tehlikesi yaşayan 3 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yamaçlı köyü mevkiinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet, kar yağışı ve tipi nedeniyle şarampolde mahsur kaldı. Durumu haber alan Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İl Özel İdaresiyle iletişime geçerek donma tehlikesi geçiren vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatılmasını sağladı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yolu açarak mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.